В Израиле число случаев COVID-19 достигло 16 526

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В Израиле за прошедшие сутки зафиксировали 20 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших выросло до 16 526. Об этом сообщает минздрав страны.

Скончались от инфекции в стране 258 человек.

За последние 24 часа выздоровели 113 пациентов, в общей сложности — 11 956.

Израиль начал постепенный выход из режима карантина. С понедельника, 11 мая, жителям страны разрешили посещать парки, а вернувшиеся из-за границы могут проходить двухнедельный карантин дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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