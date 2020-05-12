В Израиле число случаев COVID-19 достигло 16 526
В Израиле за прошедшие сутки зафиксировали 20 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших выросло до 16 526. Об этом сообщает минздрав страны.
Скончались от инфекции в стране 258 человек.
За последние 24 часа выздоровели 113 пациентов, в общей сложности — 11 956.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. С понедельника, 11 мая, жителям страны разрешили посещать парки, а вернувшиеся из-за границы могут проходить двухнедельный карантин дома.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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