На Сахалине вводят въезд по пропускам

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Въезд в Сахалинскую область с 14 мая будет возможен только по предъявлению сахалинской регистрации, либо при наличии цифрового пропуска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Там рассказали, что с просьбой «закрыть регион» к губернатору обратились местные жители.

«Нам необходимо обеспечить производственный процесс, работу важных отраслей экономики», — отметил глава региона Валерий Лимаренко.

Оформить пропуск можно будет на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области в разделе «Цифровой пропуск». В пропуске должны значиться данные предприятия, пригласившего работника. При этом работодатель также должен уведомить местные власти о приглашении на работу.

Отмечается, что за неисполнение требований физическому лицу грозит штраф до 30 тыс. руб., юридическому лицу — до 300 тыс. руб.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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