Во Франции ищут возможность ликвидировать неугодных лидеров Африки

СВР: Макрон лихорадочно ищет возможности для политического реванша в Африке
Annegret Hilse/Reuters

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона лихорадочно ищет возможности для «политического реванша» в Африке. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

Там отметили, что Париж продолжит свои попытки по дестабилизации обстановки в «неугодных странах» Сахаро-Сахельской зоны. В частности, Франция прорабатывает пути свержения нового президента Мадагаскара и «восстановления лояльного режима».

Кроме того, по заявлению СВР, Франция причастна к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января.

По их информации, мятежникам была поставлена задача нейтрализовать президента Ибрагима Траоре и установить в Буркина-Фасо власти лояльные Франции. Это бы «нанесло бы удар по всем сторонникам суверенитета и идеологии панафриканизма на континенте», говорится в сообщении.

В ночь на 3 января 2026 года в Буркина-Фасо была предотвращена попытка государственного переворота. Как заявил министр безопасности Буркина-Фасо Махамаду Сана, операция была запланирована на 23.00 по местному времени. Целями атаки должны были стать высшие гражданские и военные должностных лиц, а также глава государства, капитан Ибрагим Траоре.

Ранее журналист допустил, что США могли готовить переворот в Китае.
 
