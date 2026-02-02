Далай-лама получил премию «Грэмми»

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо получил премию «Грэмми» в категории «Лучшее озвучивание аудиокниги». Об этом стало известно во время трансляции премии на канале CBS.

«Его Святейшество Далай-лама удостоен премии «Грэмми», что подчеркивает важность всеобщей ответственности и сострадания», — подтвердили на сайте духовного лидера.

Награду получила запись «Медитации: Размышления Его Святейшества Далай-ламы».

Как отметил Далай-лама в своем заявлении после победы, он принял награду с благодарностью и смирением и не рассматривает как личное достижение. Он выразил уверенность, что мир, сострадание, забота об окружающей среде и понимание единства человечества необходимы для коллективного благополучия всех восьми миллиардов людей на планете.

От имени Далай-ламы награду принял евец и автор песен Руфус Уэйнрайт.

68-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» прошла в Лос-Анджелесе. Многие звезды пришли на мероприятие с черно-белыми значками «ICE OUT» («Долой иммиграционную и таможенную службу США»), осуждая миграционную политику президента США Дональда Трампа.

