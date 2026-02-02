Размер шрифта
«Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения за день

УВБ-76 передала в эфир двойную шифровку со словами «маркетинг» и «узелокус»
Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир двойную шифровку. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

По информации канала, «Радиостанция Судного дня» ожила 2 февраля в 11:15 по московскому времени. В эфире прозвучал вновь набор цифр и букв, среди которых выделялись слова «маркетинг» и «узелокус». Отмечается, что ни одно из этих слов до этого не звучало в передачах радиостанции.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая вещает с 1970-х годов. Обычно в эфире станции транслируется непрерывный жужжащий сигнал, за что в народе ее называют «Жужжалка». Еще одно название УВБ-76 — «Радиостанция Судного дня». По одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

До этого УВБ-76 передала в эфир сообщение со словом «ноосфера». Этот термин обозначает высшую стадию эволюции биосферы. Обычно его связывают с работами советского мыслителя Владимира Вернадского.

Ранее были названы самые активные дни «Радиостанции судного дня» в 2025 году.
 
