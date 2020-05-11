В США от коронавируса скончались больше 80 тысяч человек
В США от коронавируса скончались больше 80 тысяч человек. Об этом сообщает Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты по COVID-19.
По данным университета, в Соединенных Штатах умерло 80 087 инфицированных, общее число выявленных случаев заражения – 1 340 643, вылечились 216 169 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— От коронавируса в мире вылечились больше 1,5 миллиона человек
— В США количество случаев COVID-19 превысило 1,3 млн
— В штате Нью-Йорк впервые с момента пика COVID-19 умерли меньше 200 человек за сутки