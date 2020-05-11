ВОЗ объяснила причину заражения медработников коронавирусом

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о причинах заражения новым типом коронавируса COVID-19 среди медработников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что одной из основных причин является недостаток средств индивидуальной защиты, а также недостаточные меры дезинфекции.

Кроме того, она добавила, что длительные рабочие смены также влияют на рост числа забелевших среди медиков.

Керкхове подчеркнула, что в ряде стран наблюдается тревожная статистика, согласно которой 10% заболевших — медперсонал.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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