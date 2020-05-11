От коронавируса в мире вылечились больше 1,5 миллиона человек
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Больше 1,5 миллиона жителей Земли вылечились от коронавируса. Об этом сообщает сайт Worldometers, отслеживающий статистику по COVID-19
Так, полностью выздоровел от инфекции 1 507 931 человек, скончались 284 805 пациентов.
Всего в мире на данный момент выявили 4 219 704 случая заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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