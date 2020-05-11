Число выявленных случаев коронавируса в Москве превысило 115 тысяч

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В Москве обнаружили еще 6169 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

При этом больше всего заразившихся (41,7%) — в возрасте 18-45 лет.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 115 909 случаев коронавируса.

Как уточнили в штабе, все пациенты и лица, которые контактировали с ними, находятся под наблюдением медиков.

Общее число зараженных в России на сегодняшний день составляет 221 344.

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