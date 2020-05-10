Пираты похитили двух россиян с судна в Экваториальной Гвинее
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Пираты, по предварительным данным, похитили двух россиян с судна Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства России в Камеруне.
«По предварительным данным, в порту Луба похищены двое россиян», — заявили в диппредставительстве.
Там добавили, что обстоятельства и имена похищенных выясняются компетентными органами страны.
Ранее компания Dryad Global сообщила, что в результате происшествия в порту Луба Экваториальной Гвинеи могли быть похищены двое россиян.
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