Пираты похитили двух россиян с судна в Экваториальной Гвинее

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Пираты, по предварительным данным, похитили двух россиян с судна Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства России в Камеруне.

«По предварительным данным, в порту Луба похищены двое россиян», — заявили в диппредставительстве.

Там добавили, что обстоятельства и имена похищенных выясняются компетентными органами страны.

Ранее компания Dryad Global сообщила, что в результате происшествия в порту Луба Экваториальной Гвинеи могли быть похищены двое россиян.

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