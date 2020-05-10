На лечении в Коммунарке находятся 324 человека
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В московской больнице в Коммунарке на лечении состоят 324 пациента. Об этом написал главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.
В опубликованной Проценко инфографике значится, что диагноз «внебольничная пневмония» у 324 человек, коронавирус подтвержден у 204 пациентов.
В реанимации лежат 55 пациентов, 29 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Днем ранее сообщалось, что в Коммунарке проходят лечение 332 человека.
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