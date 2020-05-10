На лечении в Коммунарке находятся 324 человека

<img src="//img.gazeta.ru/files3/31/13068031/RIAN_6231721.HR-pic905-895x505-68945.jpg">

В московской больнице в Коммунарке на лечении состоят 324 пациента. Об этом написал главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

В опубликованной Проценко инфографике значится, что диагноз «внебольничная пневмония» у 324 человек, коронавирус подтвержден у 204 пациентов.

В реанимации лежат 55 пациентов, 29 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Днем ранее сообщалось, что в Коммунарке проходят лечение 332 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 330 пациентов состоят на лечении в больнице в Коммунарке

— Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке

— В России провели больше 5,4 миллиона тестов на коронавирус