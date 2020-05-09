Собянин пообещал тщательное расследование причин пожара в больнице в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/539/13049539/RIAN_6217600.HR-pic905-895x505-50335.jpg">

Причины пожара в больнице имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы будут тщательно расследованы, заверил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

На данный момент пожар ликвидирован, все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы, отметил глава города. Он также выразил свои соболезнования родным и близким пациента, погибшего при пожаре.

Ранее стало известно, что в больнице для пациентов с коронавирусом произошло возгорание на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса. По предварительным данным, в результате произошедшего погиб один человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве загорелась больница для пациентов с коронавирусом

— Человек погиб при пожаре в больнице в Москве

— Источник рассказал о возможной причине пожара в московской больнице