Собянин пообещал тщательное расследование причин пожара в больнице в Москве
Причины пожара в больнице имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы будут тщательно расследованы, заверил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
На данный момент пожар ликвидирован, все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы, отметил глава города. Он также выразил свои соболезнования родным и близким пациента, погибшего при пожаре.
Ранее стало известно, что в больнице для пациентов с коронавирусом произошло возгорание на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса. По предварительным данным, в результате произошедшего погиб один человек.
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