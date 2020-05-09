Трое медиков стали жертвами коронавируса в Петербурге

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В Санкт-Петербурге подтвердили данные о смерти еще трех медиков, которые получили положительные результаты анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

В комитете по здравоохранению Петербурга отметили, что среди скончавшихся два работника Александровской больницы и одна медсестра из Госпиталя для ветеранов войн.

Кроме того, в городе также скончались еще два пациента с выявленным ранее коронавирусом. Комитет добавил, что они страдали от хронических заболеваний, в числе которых сердечно-сосудистая патология.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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