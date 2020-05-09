В Подмосковье за сутки от коронавируса скончались 11 человек
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В Подмосковье за сутки от коронавируса скончались 11 человек, общее число жертв вируса — 186. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
В общей сложности в Московской области выявлено 19 425 случаев заболевания COVID-19.
За сутки зафиксировано 1075 случаев.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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