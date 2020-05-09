За сутки в России выявлено 10 817 случаев заражения COVID-19

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В России за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 10 817 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Среди них почти 41% граждан переносит заболевание в бессимптомной форме. Общее число выявленных случаев заболевания за время пандемии возросло до 198 676 пациентов.

Больше всего заражений выявлено в Москве (5667 человек) и Московской области (1075 человек), а также в Санкт-Петербурге (425 человек).

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали 104 гражданина. Общее число летальных исходов в России поднялось до 1 827 умерших.

Также из больниц были выписаны 5 308 пациентов. Этот показатель стал рекордным за время эпидемии. Всего из больниц в стране была выписана 31 916 ранее госпитализированных пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.