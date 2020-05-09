На Украине за сутки выявлено 515 новых случаев Covid-19
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За минувшие сутки на Украине выявлено 515 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на странице минздрава страны в Facebook.
Всего в стране 14 710 пациентов с Covid-19. 376 человек погибли, 2 909 выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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