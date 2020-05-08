Трамп считает, что коронавирус исчезнет сам

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Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что новый тип коронавируса COVID-19 исчезнет сам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в своих выводах опирается на заявления врачей.

«Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам», — уточнил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома указал на важность и «полезность» при этом создания вакцины от коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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