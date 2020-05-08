ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека.
По его словам, рынок в китайской провинции несомненно сыграл роль в распространении новой инфекции. Однако на данный момент нельзя сказать наверняка, являлся ли он источником вспышки.
Эмбарек также прокомментировал возможную передачу SARS-CoV-2 от летучих мышей. Он отметил, что такой вариант возможен, так как предыдущие виды коронавируса были обнаружены именно в них. Вместе с тем, точное происхождение инфекции пока не установлено.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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