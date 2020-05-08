Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
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Министерство образования и науки РФ продлило режим дистанционного обучения в вузах России после 12 мая до получения новых распоряжений. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
«Приостановить с 12 мая 2020 г. приостановить посещение обучающимися указанных организаций <...> до издания приказа Минобрнауки об отмене указанного приостановления», — говорится в документе.
Согласно приказу ведомства, студенты продолжат обучаться в удаленном режиме. Промежуточная аттестация так же будет проходить дистанционно.
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