Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

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Министерство образования и науки РФ продлило режим дистанционного обучения в вузах России после 12 мая до получения новых распоряжений. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

«Приостановить с 12 мая 2020 г. приостановить посещение обучающимися указанных организаций <...> до издания приказа Минобрнауки об отмене указанного приостановления», — говорится в документе.

Согласно приказу ведомства, студенты продолжат обучаться в удаленном режиме. Промежуточная аттестация так же будет проходить дистанционно.

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