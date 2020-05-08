Роспотребнадзор: СOVID-19 теряет инфекционную активность при +30 °С

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В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре +30 °С. Об этом сообщается в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф».

При этом COVID-19 полностью теряет свою активность при температуре +70 °С.

Как поясняется, к гибели вируса приводит воздействие солнечных лучей и низкой влажности.

Роспотребнадзор также опроверг возможность передачи коронавируса через вентиляцию.

Согласно последним данным, в России выявлено 187 859 случаев CОVID-19. При этом 26 608 человек выздоровели, 1 723 скончались.

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