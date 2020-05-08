В России за сутки выявлено 10 699 заражений коронавирусом

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В России за сутки врачи выявили 10 699 заражений коронавирусом, что увеличивает общее число до 187 859, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

За сутки умерли 98 пациентов. Всего скончались 1723 человека.

Наибольшее число случаев подтвердилось в Москве — 5846. В Подмосковье заразились 918, в Санкт-Петербурге — 375, в Нижегородской области — 276 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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