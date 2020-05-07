Подмосковье продлило режим самоизоляции до 31 мая

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение о продлении в регионе режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с пандемией нового типа коронавируса COVID-19, будут действовать в Московской области до 31 мая.

Так в Подмосковье запрещено проведение массовых спортивных и культурных мероприятий. Кроме того, работа каршерингов также остается приостановленной, как и салонов красоты, ресторанов и бань.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные ранее в Москве ограничения на передвижения по городу до 31 мая. В столице была возобновлена работа промышленных и строительных предприятий с рядом требований по обеспечению безопасности сотрудников.

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