В Подмосковье число жертв коронавируса возросло до 156 человек

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Положительный результат анализов на коронавирус за сутки в Подмосковье получили еще 842 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Так, всего в регионе было зафиксировано 17 432 случая заражения коронавирусом за время пандемии.

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали 15 пациентов. Общее число летальных исходов поднялось до 156.

Излечились от коронавирусной инфекции 658 жителей Подмосковья.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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