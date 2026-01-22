Размер шрифта
Обнародвано письмо Ельцину от жителя Украинской ССР об унижении русских

Госархив опубликовал письмо жителя Харькова Ельцину об унижении русских в СССР
Сергей Гунеев/РИА Новости

В сети появилось письмо, адресованное первому президенту России Борису Ельцину от жителя Харькова, в котором он рассказывает об унижении русских в СССР. Текст опубликовал Госархив России в Telegram-канале.

Точная дата, когда именно было написано письмо, не сообщается. В Госархиве уточнили, что речь может идти о промежутке с конца 1989 до начала 1990 года. В 1989-м Ельцин был депутатом Верховного Совета СССР, а в 1990-м стал его председателем.

«Борис Николаевич, здравствуйте! Со своей болью душевной решил обратиться к вам, как к депутату России, как к русскому человеку, на которого надеюсь», — гласят первые строки письма.

Автор текста указал, что он — русский по национальности, и проживает на территории Украинской ССР. По словам мужчины, он испытывает боль за «униженное положение РСФСР, русского народа в нашем Союзе» и жалуется, «насколько обделенной оказалась русская нация в сравнении с другими республиками».

В письме мужчина призывает Ельцина «возродить великую русскую Землю». Ради этого он считает возможным выход из состава СССР прибалтийских республик.

Ранее Путин заявил, что после развала СССР Украина получила много территорий, не имевших к ней отношения.

