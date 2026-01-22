Размер шрифта
Американист раскрыл истинные причины встречи Трампа с Зеленским

Политолог Васильев: на встрече с Зеленским Трамп поставит ультиматум по миру
Jonathan Ernst/Reuters

На встрече президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе будет обсуждаться итоговая версия плана мирного урегулирования. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Владимир Васильев.

«Скорее всего, окончательный вариант плана по урегулированию с учетом всех правок уже готов, а потому на сегодняшней встрече с Зеленским Трамп может представить этот документ и в ультимативной форме заявить, что Киев должен его одобрить. В Давосе американский лидер хочет поставить Зеленского перед фактом, чтобы тот не смог в очередной раз каким-то образом выкрутиться и отказаться от мира», — сказал политолог.

Он отметил, что Трамп явно спешит с мирным урегулированием российско-украинского конфликта, а потому в ближайшее время стоит ожидать как минимум новых официальных заявлений.

«Важно, что встреча Трампа с Зеленским проходит до встречи Уиткоффа с Путиным. Скорее всего, американцы хотят привезти в Москву уже готовый вариант документа, чтобы получить одобрение от российской стороны», — заключил Васильев.

Агентство Reuters сообщило, что президент Украины прилетел в Швейцарию в 11:30 по местному времени. Днем ранее, 21 января, американский президент на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что встретится с Зеленским.

Ранее в России рассказали, о чем Трамп будет говорить с Зеленским в Давосе.

