Губернатор Кузбасса не согласился с версией об ошибке врачей в роддоме Новокузнецка

Губернатор Кузбасса Сердюк призвал не торопиться с выводами о трагедии в роддоме

Глава Кемеровской области Илья Середюк призвал не торопиться с выводами о трагедии в Новокузнецком роддоме, не согласившись при этом с версией об ошибке врачей. Трансляцию губернатор вел на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С выводами нельзя торопиться, нужно предоставить это право экспертам, которые занимаются изучением этой проблемы. <…> Я бы защитил врачей. По нашим данным, мы не склоняемся к тому, что в больнице была внутрибольничная инфекция», — сказал он.

Глава региона назвал версию с ошибкой врачей несостоятельной, поскольку, по его словам, у каждого новорожденного был свой лечащий врач.

19 января работу роддома №1 в Новокузнецке приостановили на 90 суток.

До этого газета «Известия» со ссылкой на судебные документы сообщила, что новокузнецкий роддом №1 в 2021 году временно закрывали из-за грубых нарушений. Центральный районный суд Новокузнецка приостанавливал работу акушерского отделения, операционного блока и прачечной на 14 суток. Тогда было установлено, что в плановой операционной отсутствовал реанимационный комплекс для новорожденных, а также, как и в палате интенсивной терапии, использовалась неподходящая мебель, неустойчивая к дезинфекции.

Ранее бывшая пациентка рассказала, как убегали из роддома №1 в Новокузнецке всей палатой.