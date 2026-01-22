Генсек НАТО напомнил странам Европы о необходимости повысить военные расходы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Европы вместо того, чтобы чрезмерно переживать о Гренландии, сосредоточиться на увеличении военных расходов и расширении армий. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

Он подчеркнул, что европейским лидерам необходимо заняться военным производством, утвердить оборонные бюджеты, увеличить количество людей в армии. Генсек отметил, что пока Германия лидирует в этом, она будет тратить в 2029 году на €90 млрд в год больше, чем в 2021 году, создавая военные заводы. И при этом по сравнению с Соединенными Штатами европейская военно-промышленная база остается очень маленькой, отметил чиновник.

Рютте призвал европейских коллег сосредоточиться на поддержке Украины как способе «защититься от России» и «не беспокоиться о далеком будущем, в том числе о судьбе Гренландии.

Накануне Рютте встретился с президентом США Дональдом Трампом в Давосе. По словам американского лидера, он провел продуктивную встречу с генсеком, в рамках которой была сформирована основа будущего соглашения по острову и всего Арктического региона. Генсек НАТО при этом уточнил, что не предлагал Трампу компромиссы, имеющие отношение к суверенитету Гренландии.

Ранее Путин сравнил цены за Аляску и Гренландию.