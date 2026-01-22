«Это политика и спорт»: известный хоккеист о недопуске сборной России на Олимпиаду

Хоккеист Орлов о недопуске России на Олимпиаду: повезло, что мы играем в НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов заявил, что ему нечего сказать по вопросу недопуска сборной России на Олимпиаду, передает ESPN.

«Это политика и спорт. Я ничего не могу сказать. Просто что есть, то есть. Это не наше решение. Мы просто принимаем всё как есть и продолжаем жить. Нам повезло, мы всё ещё играем в НХЛ, это важно», — сказал Орлов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда пропустит зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее сообщалось о том, что Федерация хоккея России оспорит решение о продлении отстранения сборной.