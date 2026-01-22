Размер шрифта
Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России

Экс-министр финансов Белоруссии Селиверстов возглавил дипмиссию в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Юрия Селиверстова чрезвычайным и полномочным послом республики в Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Селиверстов занимал должность министра финансов Белоруссии. Помимо работы в Москве, ему поручено представлять страну в интеграционных структурах. В этой связи глава государства наделил его полномочиями заместителя премьер-министра.

До этого Лукашенко назначил новых руководителей прокуратуры и Следственного комитета (СК) республики. Дмитрий Гора назначен генеральным прокурором Белоруссии, а Константин Бычек возглавил СК. Уточняется, что до своего назначения Гора руководил следкомом, а Бычек работал начальником Следственного управления КГБ.

Ранее Лукашенко назвал себя «уходящим президентом».

