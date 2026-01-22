Размер шрифта
Спецпредставитель Путина оценил слова Келлога о преимуществе Украины

Дмитриев назвал пустыми обещаниями заявление Келлога о преимуществе Украины
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Специальный представитель РФ Кирилл Дмитриев назвал пустыми обещаниями слова бывшего специального посланника американского лидера по вопросам Украины и России Кита Келлога. Российский чиновник в социальной сети X ответил на публикацию с заявлениями Келлога.

«Сторонники войны добиваются ее продолжения за счет пустых обещаний», — написал Дмитриев.

22 января бывший спецпосланник президента США заявил, что если Украине удастся пережить эту зиму, она якобы получит преимущество в конфликте с Россией. По его словам, Киеву лишь надо продержаться до марта–апреля.

Также Келлог выразил надежду на то, что российско-украинский конфликт завершится к лету 2026 года. Как он сказал, стороны, вероятно, «приближаются к финальным этапам мирных переговоров».

20 января Кирилл Дмитриев провел переговоры со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Встреча состоялась в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум. Уиткофф назвал встречу позитивной, а позднее заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному вопросу.

Ранее Уиткофф вылетел в Москву на переговоры с Путиным.

