Назван размер штрафа за отсутствие маски в московском транспорте

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Штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит 4 тысячи рублей, заявил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Штраф составит четыре тысячи рублей по статье 3. 18.1 (Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы) КоАП Москвы», — отметил он.

Данчиков добавил, что указом мэра будут определены зоны, места и «критерии, по которым должна носиться маска».

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