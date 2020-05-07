Детеныш редкого кошачьего лемура родился в Московском зоопарке

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Детеныш редкого кошачьего лемура родился в Московском зоопарке, сообщает РИА «Новости».

Родителями стали шестилетняя самка Бэлла и десятилетний самец Фунтик. Пока наблюдать за детенышем можно в онлайн-режиме.

Родиной кошачьего лемура является остров Мадагаскар. В дикой природе насчитывается около 2 тысяч особей, популяция постоянно сокращается из-за браконьеров.

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