Детеныш редкого кошачьего лемура родился в Московском зоопарке
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Детеныш редкого кошачьего лемура родился в Московском зоопарке, сообщает РИА «Новости».
Родителями стали шестилетняя самка Бэлла и десятилетний самец Фунтик. Пока наблюдать за детенышем можно в онлайн-режиме.
Родиной кошачьего лемура является остров Мадагаскар. В дикой природе насчитывается около 2 тысяч особей, популяция постоянно сокращается из-за браконьеров.
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