Настоятель оптинского подворья в Москве госпитализирован с пневмонией
В Москве был госпитализирован в больницу с двухсторонней пневмонией настоятель подворья Оптиной пустыни Мелхиседек (Артюхин). Об этом он рассказал в Facebook.
По его словам, 6 мая также скончался один из священнослужителей подворья — иеромонах Онисим, который служил с 1997 года. Он попросил верующих помолиться о скончавшемся. По его словам, Онисим умер от продолжительного обострения хронических заболеваний.
Сам Мелхиседек не уточнил, выявлена ли у него коронавирусная инфекция или нет. Он лишь отметил, что находится в больнице и не может пока отвечать на сообщения и звонки.
Всего в России выявлено более 165 тыс. заразившихся коронавирусом, вылечились более 21 тыс. пациентов, а умерли — 1 537.
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