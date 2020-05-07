Настоятель оптинского подворья в Москве госпитализирован с пневмонией

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В Москве был госпитализирован в больницу с двухсторонней пневмонией настоятель подворья Оптиной пустыни Мелхиседек (Артюхин). Об этом он рассказал в Facebook.

По его словам, 6 мая также скончался один из священнослужителей подворья — иеромонах Онисим, который служил с 1997 года. Он попросил верующих помолиться о скончавшемся. По его словам, Онисим умер от продолжительного обострения хронических заболеваний.

Сам Мелхиседек не уточнил, выявлена ли у него коронавирусная инфекция или нет. Он лишь отметил, что находится в больнице и не может пока отвечать на сообщения и звонки.

Всего в России выявлено более 165 тыс. заразившихся коронавирусом, вылечились более 21 тыс. пациентов, а умерли — 1 537.

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