Более 20 авиарейсов задержано и отменено в Москве
В Москве задержали и отменили более 20 авиарейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
По состоянию на 00.33 мск, в Домодедово задержан один рейс и 20 — отменено.
Данные о задержках в Жуковском, Внуково и Шереметьево на данный момент не представлены.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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