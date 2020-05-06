В Кремле ответили на сообщения об искусственном происхождении коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас невозможно дать однозначную оценку происхождения коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока ни у кого нет детальной информации о коронавирусе. Это относительно новый коронавирус, который сейчас находится под очень пристальным изучением. Однозначных оценок и данных сейчас просто не существует», — сказал Песков.