Названы особенности борьбы с COVID-19 в России

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Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов считает, что в вопросе снятия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом нужно учитывать специфику России и необычный третий сценарий — не итальянский и не китайский, а российский. Об этом сообщает НСН.

Ершов назвал следующие особенности борьбы с коронавирусом в России: большая территория, многонациональность, разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины.

«Когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности», — пояснил вирусолог.

По его мнению, начать отмену ограничительных мер следует с Москвы, после чего остальные российские регионы смогут перенять опыт столицы.

Вирусолог также отметил, что удержать россиян на самоизоляции становится все сложнее.

По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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