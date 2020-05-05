Более 129 тысяч случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Турции

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В Турции за сутки положительный результат анализов на коронавирус получили 1 832 человека. Об этом в Twitter сообщает министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 за время пандемии возросло до 129 491 гражданина.

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали 59 пациентов. Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 3 520.

Коджа уточнил, что от коронавирусной инфекции излечились 73 285 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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