В Канаде число заражений коронавирусом приблизилось к 60 тысячам

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В Канаде за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 2 696, достигнув 59 844, пишет минздрав страны.

Всего в стране выздоровели почти 25 тысяч, умерли 3 766 пациентов. Сообщается, что медики провели 905 тысяч тестов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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