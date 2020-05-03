Греция сняла обязательное требование носить маски в магазинах
Греческие власти отменили требование на обязательное ношение защитных масок в супермаркетах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса.
При этом данное требование сохраняется для работников супермаркетов и продуктовых магазинов, а также салонов красоты, водителей такси, общественного транспорта, а также сотрудников медучреждений.
По словам Хардалиаса, рекомендация на использование медицинских масок для граждан в супермаркете сохраняется.
Он добавил, что требование на ношение маски продолжает действовать при передвижении в общественном транспорте, в том числе такси, в медучреждениях, а также в лифтах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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