В России зарегистрированы две тест-системы для определения иммунитета к COVID-19

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уведомил, что в России были зарегистрированы две тест-системы для определения иммунитета к коронавирусу нового типа COVID-19. Об этом он сказал в эфире в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Он сообщил, что эти системы позволяют определить — имеется у человека собственный иммунитет к коронавирусу или нет.

«То есть, сталкивался он с этой инфекцией или пока еще не приобрел собственный иммунитет», — пояснил Мурашко.

По последним данным, в России выявлено 134 687 случаев инфицирования COVID-19, 16 639 пациентов выздоровели, 1280 человек умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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