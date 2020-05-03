Об условии окончания эпидемии коронавируса рассказали в Минздраве

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Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико назвал условие, после реализации которого можно говорить об окончании эпидемии коронавируса. Об этом он заявил «Парламентской газете».

Он отметил, что об окончании эпидемии заболеваемости коронавирусной инфекцией можно говорить, когда прирост новых случаев заражения будет менее 1%.

По его мнению, несмотря на разную эпидемиологическую ситуацию в российских регионах, наблюдается замедление темпов прироста новых заболевших.

«Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне», — добавил Брико.

Он также подчеркнул, что по времени спад эпидемии длится дольше, чем рост, и указал на опасность преждевременного снятия карантинных ограничений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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