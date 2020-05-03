В Петербурге число заражений коронавирусом превысило пять тысяч

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В Санкт-Петербурге за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 295, достигнув 5029, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

В городе умерли 34 пациента с коронавирусом, выздоровели 1081 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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