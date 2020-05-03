В Петербурге объяснили скопление скорых у стационаров
Власти Петербурга объяснили скопление машин скорой помощи у медучреждений в городе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сарана, очереди из скорых связаны с изменением схемы приема больных в перепрофилированных под коронавирус стационарах.
«Сегодня приемный покой крупного стационара одномоментно может принять от шести до девяти пациентов. Это зависит от количества свободных смотровых и наличия медицинского персонала», — рассказал он.
Сарана отметил, что большое количество пациентов нельзя размещать в приемном покое чтобы избежать контакта больных. Также нельзя оставить инфицированных без медицинского наблюдения, поэтому пациенты ожидают приема в машине скорой.
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