В бразильской тюрьме заключенные захватили в заложники семерых охранников

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Отбывающие наказание в тюрьме Пуракекуара, расположенной в бразильском городе Манаус, захватили в заложники семерых охранников. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителей исправительного учреждения.

Согласно имеющейся информации, точная причина бунта пока неизвестна.

Однако по данным местных телеканалов, его участники могли жаловаться на жару и отсутствие электричества в тюрьме.

Сведений о жертвах инцидента пока нет. К месту бунта стянуты отряды полиции. В данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры об освобождении заложников.

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