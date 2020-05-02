Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/695/13067695/2020-04-30T070146Z_99188428_RC2VEG9TWN4I_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-THAILAND-NURSE-pic905-895x505-27887.jpg">

Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, среди молодых людей также есть случаи с тяжелым течением болезни. По его словам, не стоит думать, что коронавирус похож на обычный грипп.

«Больно до слез смотреть на совсем молодых людей, которые сейчас лежат у нас абсолютно беспомощные», — отметил Погонин.

Врач также настоял на том, чтобы россияне сидели дома и не игнорировали режим самоизоляции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,3 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус

— В России не зафиксировали ни одного повторного случая заражения коронавирусом

— Ученые сдвинули прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в России