Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом
Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает «Российская газета».
По его словам, среди молодых людей также есть случаи с тяжелым течением болезни. По его словам, не стоит думать, что коронавирус похож на обычный грипп.
«Больно до слез смотреть на совсем молодых людей, которые сейчас лежат у нас абсолютно беспомощные», — отметил Погонин.
Врач также настоял на том, чтобы россияне сидели дома и не игнорировали режим самоизоляции.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,3 млн.
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