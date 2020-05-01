Испанские ученые назвали типы кожных проявлений у больных COVID

<img src="//img.gazeta.ru/files3/383/13034383/Depositphotos_347256154_l-2015-pic905-895x505-99994.jpg">

Испанские ученые из академии дерматологии рассказали о классификации типов кожных проявлений у зараженных новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает журнал British Journal of Dermatology.

В ходе исследования ученые изучили показатели 375 пациентов и установили пять типов высыпаний на коже.

Так первый тип в виде покраснений на коже с пузырьками, как при ожоге или обморожении, проявился у 19% исследуемых случаев преимущественно у молодых COVID-инфицированных. Проявления в основном были на руках пациентов. Такой же процент респондентов столкнулся с проявлениями высыпаний в виде крапивницы, которые вызывали зуд.

Везикулярная (пузырьковую) сыпь, похожая на волдыри, была обнаружена у 9% респондентов. Чаще всего она появлялась на туловище и также вызывала зуд.

Большинство исследуемых больных коронавирусной инфекцией столкнулись с пятнисто-папулезной сыпью, которую ученые сравнили с розовым лишаем. Такие высыпания чаще всего фиксировались на теле тяжелобольных пациентов.

И 6% пациентов, преимущественно пожилые люди с тяжелой формой коронавируса, имели на теле проявления ливедо, похожее на сетчатый рисунок на теле из сосудов, и некроз, то есть ранее отмирание кожных тканей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Из ряда фантастики»: врачи о необычных пациентах с COVID-19

— Врач рассказал о проявляющихся на коже симптомах коронавируса