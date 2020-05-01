Тело пропавшего в Курской области ребенка нашли в реке около дома

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Тело трехлетнего ребенка, который пропал в Курской области 29 апреля, нашли в реке неподалеку от дома. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Уточняется, что тело ребенка было обнаружено в реке Рогозна примерно в 300 метрах от его дома. Видимых телесных повреждений на теле ребенка обнаружено не было.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее сообщалось, что ребенок пропал в селе Большое Долженково Октябрьского района. Мальчик самостоятельно покинул дом. После исчезновения ребенка родители обратились в полицию.

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