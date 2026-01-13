Стало известно об ухудшении здоровья обвиненного в клевете экс-депутата Бальбека

Состояние здоровья бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека, обвиненного в клевете и неправомерном доступе к компьютерной информации, ухудшилось на фоне высокого давления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одной из обвиняемых, проходящих по делу вместе с Бальбеком, Алексея Анохина.

«Состояние здоровья Руслана Бальбека за последнее время ухудшилось из-за высокого давления. Со здоровьем у него все как-то не очень», — заявил адвокат.

Он добавил, что экс-депутату была необходима помощь медиков.

По информации правоохранительных органов, экс-депутата задержали 22 сентября прошлого года в Кабардино-Балкарской республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В МВД сообщили, что бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека арестовали по уголовному делу, связанному с неправомерным доступом к информации и клеветой. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 и части 5 статьи 128.1 УК РФ.

