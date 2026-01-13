Посла Польши вызвали в МИД РФ из-за задержания известного археолога по запросу Киева

Посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский вызван в МИД России в связи с задержанием в Варшаве по запросу Киева российского ученого-археолога Александра Бутягина. Дипломату выражен решительный протест, говорится в Telegram-канале дипведомства.

Краевскому указали, что обвинения Киева носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью известного ученого в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в Крыму. Польскому послу напомнили, что Бутягин является российским археологом с мировым именем, который занимается исследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий.

Подчеркивается, что у Бутягина были все необходимые разрешения на проведение работ, в том числе в период до 2014 года от украинских властей. Все обнаруженные специалистом артефакты передавались в Восточно-Крымский музей-заповедник, отметили в МИД.

От польской стороны потребовали немедленного освобождения археолога и отказа передавать его в руки «карательной машины киевского режима», не имеющей ничего общего с правосудием.

Археолога Бутягина задержали в Варшаве по запросу Киева в декабре 2025 года. Украина считает незаконными археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми ученый руководит с 1999 года. Кроме того, Киев утверждает, что действия Бутягина и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы.

