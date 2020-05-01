В Москве коронавирусом заразились 57 300 человек
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В Москве зафиксировано 57 300 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.
Уточняется, что за последние сутки выявили 3 561 новый случай заражения.
В оперштабе отмечают, что почти 84% заболевших младше 65 лет. Так, 40% пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65, 10% — от 66 до 79 лет, 6,2% — старше 80 лет, 7,3% — дети.
Все пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
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